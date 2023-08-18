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Расходы госбюджета на оборону достигли почти триллиона гривень с начала года

Цей матеріал також доступний українською
18.08.2023, 11:56
Расходы госбюджета на оборону достигли почти триллиона гривень с начала года - Фото
Фото: Миноброны / Facebook

Расходы общего фонда госбюджета на сектор безопасности и обороны составили 969,2 млрд грн за семь месяцев 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.   

Безопасность и оборона являются абсолютным приоритетом и самой большой статьей расходов государственного бюджета. 

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В июле расходы бюджета на безопасность и оборону составили 150,2 млрд грн. 

Средства были направлены на: 

- денежное обеспечение военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава, полицейских;

- приобретение военной/специальной техники, вооружения, боеприпасов, продукции оборонного назначения, средств индивидуальной защиты, горюче-смазочных материалов, продуктов питания; 

- медицинское обеспечение; 

- другие виды затрат для обеспечения деятельности соответствующих органов и формирований. 

В Минфине напоминают, что каждый украинец может не только поддержать Силы обороны, но и приумножить сбережения, гарантированные государством, приобретя военные облигации. 

Читайте также: О чем говорят итоги госбюджета за семь месяцев.  

Роман Брыль
госбюджетМинфинрасходы бюджетавоенные облигациибезопасность и оборона
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