Расходы госбюджета на оборону достигли почти триллиона гривень с начала года
Расходы общего фонда госбюджета на сектор безопасности и обороны составили 969,2 млрд грн за семь месяцев 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
Безопасность и оборона являются абсолютным приоритетом и самой большой статьей расходов государственного бюджета.
В июле расходы бюджета на безопасность и оборону составили 150,2 млрд грн.
Средства были направлены на:
- денежное обеспечение военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава, полицейских;
- приобретение военной/специальной техники, вооружения, боеприпасов, продукции оборонного назначения, средств индивидуальной защиты, горюче-смазочных материалов, продуктов питания;
- медицинское обеспечение;
- другие виды затрат для обеспечения деятельности соответствующих органов и формирований.
В Минфине напоминают, что каждый украинец может не только поддержать Силы обороны, но и приумножить сбережения, гарантированные государством, приобретя военные облигации.
- В июле 2023 года выросли выплаты военным до 77 млрд грн.
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