Расходы госбюджета на оборону достигли почти триллиона гривень с начала года

Расходы общего фонда госбюджета на сектор безопасности и обороны составили 969,2 млрд грн за семь месяцев 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Безопасность и оборона являются абсолютным приоритетом и самой большой статьей расходов государственного бюджета.

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В июле расходы бюджета на безопасность и оборону составили 150,2 млрд грн.

Средства были направлены на:

- денежное обеспечение военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава, полицейских;

- приобретение военной/специальной техники, вооружения, боеприпасов, продукции оборонного назначения, средств индивидуальной защиты, горюче-смазочных материалов, продуктов питания;

- медицинское обеспечение;

- другие виды затрат для обеспечения деятельности соответствующих органов и формирований.

В Минфине напоминают, что каждый украинец может не только поддержать Силы обороны, но и приумножить сбережения, гарантированные государством, приобретя военные облигации.

В июле 2023 года выросли выплаты военным до 77 млрд грн.

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