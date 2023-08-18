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Видатки держбюджету на оборону сягнули майже трильйона гривень з початку року

Этот материал также доступен на русском
18.08.2023, 11:56
Видатки держбюджету на оборону сягнули майже трильйона гривень з початку року - Фото
Фото: Міноброни / Facebook

Видатки загального фонду держбюджету на сектор безпеки та оборони становили 969,2 млрд грн за сім місяців 2023 року. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Безпека та оборона є абсолютним пріоритетом та найбільшою статтею видатків державного бюджету.

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У липні видатки бюджету на безпеку та оборону становили 150,2 млрд грн.

Кошти були спрямовані на:

- грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового та начальницького складу, поліцейських;

- придбання військової/спеціальної техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту, пально-мастильних матеріалів, харчових продуктів;

- медичне забезпечення;

- інші види витрат для забезпечення діяльності відповідних органів та формувань.

У Мінфіні нагадують, що кожен українець може не лише підтримати Сили оборони, а й примножити заощадження, гарантовані державою, придбавши військові облігації.

Читайте також: Про що свідчать підсумки держбюджету за сім місяців.

Роман Бриль
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