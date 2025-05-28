"Разочарованный" Маск раскритиковал проект бюджета Трампа: увеличивает дефицит США

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Американский миллиардер Илон Маск выразил недовольство проектом бюджета президента Дональда Трампа, который Палата представителей поддержала на прошлой неделе. Об этом Маск рассказал в интервью CBS News.

"Честно говоря, я был разочарован, увидев огромный законопроект о расходах, увеличивающий дефицит бюджета, а не просто сокращающий его, и подрывающий работу, которую проводит команда DOGE", – сказал Маск.

Законопроект предусматривает продление налоговых льгот для сферы услуг, увеличение расходов на безопасность границ, введение требований к работе для Medicaid и отмену налоговых льгот на чистую энергетику.

По данным Бюджетного управления Конгресса США, налоговые положения пакета One, Big, Beautiful Bill (один, большой, прекрасный законопроект), как его назвал Трамп, увеличат дефицит бюджета на $3,8 млрд к 2034 году.

"Я думаю, что законопроект может быть большим или прекрасным, – сказал Маск CBS News, – но я не знаю, может ли он быть и тем, и другим. Это мое личное мнение".

Маск потратил на кампанию Трампа минимум $240 млн – больше, чем любой другой донор выборов в США. В ответ Трамп назначил Маска главой Департамента государственной эффективности США (DOGE) – амбициозной программы по сокращению размера и масштабов федерального правительства.

Инициированные департаментом масштабные сокращения вызвали беспокойство демократов и даже некоторых союзников Трампа, а также многочисленные судебные тяжбы.