"Розчарований" Маск розкритикував проєкт бюджету Трампа: збільшує дефіцит США

Мільярдер, який активно підтримував Трампа, тепер незадоволений його податковою політикою

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Американський мільярдер Ілон Маск висловив невдоволення проєктом бюджету президента Дональда Трампа, який Палата представників підтримала минулого тижня. Про це Маск розповів в інтерв'ю CBS News.

"Чесно кажучи, я був розчарований, побачивши величезний законопроєкт про витрати, який збільшує дефіцит бюджету, а не просто скорочує його і підриває роботу, яку проводить команда DOGE", – сказав Маск.

Законопроєкт передбачає продовження податкових пільг для сфери послуг, збільшення витрат на безпеку кордонів, запровадження вимог до роботи для Medicaid та скасування податкових пільг на чисту енергетику.

За даними Бюджетного управління Конгресу США, податкові положення пакета One, Big, Beautiful Bill (один, великий, прекрасний законопроєкт), як його назвав Трамп, збільшать дефіцит бюджету на $3,8 млрд до 2034 року.

"Я думаю, що законопроєкт може бути великим або прекрасним, – сказав Маск CBS News, – але я не знаю, чи може він бути і таким, й іншим. Це моя особиста думка".

Маск витратив на кампанію Трампа щонайменше $240 млн – більше, ніж будь-який інший донор виборів у США. У відповідь Трамп призначив Маска главою Департаменту державної ефективності США (DOGE) – амбітної програми зі скорочення розміру і масштабів федерального уряду.

Ініційовані департаментом масштабні скорочення викликали занепокоєння демократів і навіть деяких союзників Трампа, а також численні судові позови.