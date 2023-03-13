Реальный ВВП Украины сократился на 31,4% в четвертом квартале 2022 года — Госстат

Реальный ВВП в четвертом квартале 2022 года снизился на 31,4% по сравнению с четвертым кварталом 2021 года, согласно оперативной оценке Государственной службы статистики.

Относительно предыдущего квартала реальный ВВП сократился на 4,7% с учетом сезонного фактора.

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Как напоминают в Госстате, реальный ВВП Украины в третьем квартале 2022 года сократился на 30,8% по сравнению с третьим кварталом 2021 года.

Согласно оценке Национального банка, падения реального ВВП достигло 30,3% за 2022 год.

Падение ВВП Украины в феврале 2023 года составило 26% в годовом исчислении, согласно оперативной оценке Министерства экономики. В январе падение ВВП достигло 32%.

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Роман Бриль

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