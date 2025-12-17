Репарационный кредит. Fitch поместил рейтинги Euroclear в список на пересмотр

Рейтинговое агентство предупредило, что план ЕС по российским активам создает риски для депозитария, который их хранит

Рейтинговое агентство Fitch поместило долгосрочные рейтинги Euroclear Bank и Euroclear Holding в список Rating Watch Negative (RWN) из-за предложения Европейской комиссии использовать обездвиженные активы центрального банка России для предоставления репарационного займа Украине. Об этом сообщается на сайте агентства.

Агентство считает, что план Еврокомиссии создает для Euroclear, где хранится большинство российских активов, потенциальный риск разрыва ликвидности и судебных исков со стороны России.

При этом базовый сценарий Fitch предусматривает предоставление Euroclear комплексных гарантий в случае запуска кредита, что позволит сохранить рейтинги на высоком текущем уровне 'AA'.

Fitch отметило сильную рыночную позицию Euroclear Bank как одного из ведущих европейских центральных депозитариев ценных бумаг, масштабируемую бизнес-модель и высокую капитализацию. В агентстве считают, что даже в случае запуска репарационного кредита компания сможет удержать устойчивую доходность и контроль над операционными рисками, включая последствия санкций и контрсанкций.

Fitch снимет RWN после получения достаточной ясности и деталей относительно формата, в котором репарационный кредит будет реализован, если вообще будет.

Агентство указывает, что даже в случае достижения договоренности на заседании Европейского совета 18-19 декабря, ее еще необходимо будет имплементировать на уровне ЕС и отдельных государств-членов.