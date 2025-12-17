Репараційний кредит. Fitch помістив рейтинги Euroclear у список на перегляд

Рейтингове агентство попередило, що план ЄС щодо російських активів створює ризики для депозитарію, який їх зберігає

Фото: EPA / Olivier Matthys

Рейтингове агентство Fitch помістило довгострокові рейтинги Euroclear Bank та Euroclear Holding у список Rating Watch Negative (RWN) через пропозицію Європейської комісії використати знерухомлені активи центрального банку Росії для надання репараційної позики Україні. Про це повідомляється на сайті агентства.

Агентство вважає, що план Єврокомісії створює для Euroclear, де зберігається більшість активів, потенційний ризик розриву ліквідності та судових позовів із боку Росії.

Водночас базовий сценарій Fitch передбачає надання Euroclear комплексних гарантій у разі запуску кредиту, що дозволить зберегти рейтинги на високому поточному рівні 'AA'.

Fitch зазначило сильну ринкову позицію Euroclear Bank як одного з провідних європейських центральних депозитаріїв цінних паперів, масштабовану бізнес-модель та високу капіталізацію. В агентстві вважають, що навіть у разі запуску репараційного кредиту компанія зможе утримати стійку прибутковість та контроль над операційними ризиками, включно з наслідками санкцій і контрсанкцій.

Fitch зніме RWN після отримання достатньої зрозумілості та деталей щодо формату, в якому репараційний кредит буде реалізований, якщо взагалі буде.

Агентство вказує, що навіть у разі досягнення домовленості на засіданні Європейської ради 18-19 грудня, її ще необхідно буде імплементувати на рівні ЄС та окремих держав-членів.