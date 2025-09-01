"Ресурсная база сжимается". Россия второй раз за неделю снизила прогноз роста ВВП
Экономка Российской Федерации охлаждается быстрее, чем ранее ожидало правительство. Рост ВВП РФ в 2025 году может составить 1,2%, что более чем вдвое меньше официального апрельского прогноза в 2,5%. Об этом со ссылкой на информированный источник пишет российский Интерфакс.
"Охлаждение продолжается, экономика замедляется темпами быстрее, чем ожидали. Если раньше мы ожидали темпа роста в 1,5%, то сейчас – уже 1,2%", – заявил собеседник агентства.
В связи с более низкими ожиданиями роста ВВП будет сокращаться и база для бюджетных доходов, что, в свою очередь, может потребовать мобилизации ресурсов, добавил он.
"Соответственно, и ресурсная база тоже сжимается, поэтому будем мобилизовать ресурсы в текущем году и, соответственно, будем готовить исходя из этого бюджет на следующий год", – пояснил собеседник агентства.
На прошлой неделе министр финансов Антон Силуанов сообщил, что рост российской экономики в этом году, согласно оценкам Минэкономразвития, составит не менее 1,5%.
Таким образом, официальный прогноз министерства снижен на 1,3 процентного пункта с 2,5%, он находится вблизи нижней границы диапазона Центробанка – 1-2%.
- Дефицит бюджета России за семь месяцев 2025 года достиг 4,88 трлн рублей ($61,44 млрд), или 2,2% ВВП. Это на четверть превышает заложенный в бюджетном законе дефицит на весь текущий год в размере 3,7 трлн рублей, или 1,7% ВВП.
- В 2025 году Россия планирует потратить 17 трлн рублей на оборону и безопасность, что составляет 41% всех расходов и самый высокий уровень со времен холодной войны. Чтобы удержать рекордно высокие расходы на оборону, в РФ готовятся к повышению налогов и урезанию гражданских расходов.
