"Ресурсная база сжимается". Россия второй раз за неделю снизила прогноз роста ВВП

Рост ВВП РФ в 2025 году может составить 1,2% – вдвое меньше официального апрельского прогноза

Фото: Depositphotos

Экономка Российской Федерации охлаждается быстрее, чем ранее ожидало правительство. Рост ВВП РФ в 2025 году может составить 1,2%, что более чем вдвое меньше официального апрельского прогноза в 2,5%. Об этом со ссылкой на информированный источник пишет российский Интерфакс.

"Охлаждение продолжается, экономика замедляется темпами быстрее, чем ожидали. Если раньше мы ожидали темпа роста в 1,5%, то сейчас – уже 1,2%", – заявил собеседник агентства.

Читайте также Стагфляция душит милитаризированную экономику России

В связи с более низкими ожиданиями роста ВВП будет сокращаться и база для бюджетных доходов, что, в свою очередь, может потребовать мобилизации ресурсов, добавил он.

"Соответственно, и ресурсная база тоже сжимается, поэтому будем мобилизовать ресурсы в текущем году и, соответственно, будем готовить исходя из этого бюджет на следующий год", – пояснил собеседник агентства.

На прошлой неделе министр финансов Антон Силуанов сообщил, что рост российской экономики в этом году, согласно оценкам Минэкономразвития, составит не менее 1,5%.

Таким образом, официальный прогноз министерства снижен на 1,3 процентного пункта с 2,5%, он находится вблизи нижней границы диапазона Центробанка – 1-2%.