"Ресурсна база стискається". Росія вдруге за тиждень знизила прогноз зростання ВВП
Економка Російської Федерації охолоджується швидше, ніж раніше очікував уряд. Зростання ВВП РФ у 2025 році може становити 1,2%, що більш ніж удвічі менше від офіційного квітневого прогнозу у 2,5%. Про це з посиланням на поінформоване джерело пише російський Интерфакс.
"Охолодження триває, економіка сповільнюється темпами швидше, ніж очікували. Якщо раніше ми очікували темпу зростання в 1,5%, то зараз – вже 1,2%", – заявив співрозмовник агентства.
У зв'язку з нижчими очікуваннями зростання ВВП скорочуватиметься і база для бюджетних доходів, що, своєю чергою, може вимагати мобілізації ресурсів, додав він.
"Відповідно, і ресурсна база теж стискається, тому мобілізуватимемо ресурси в поточному році і, відповідно, будемо готувати виходячи з цього бюджет на наступний рік", – пояснив співрозмовник агентства.
Минулого тижня міністр фінансів Антон Силуанов повідомив, що зростання російської економіки цього року, відповідно до оцінок Мінекономрозвитку, становитиме не менше 1,5%.
Таким чином, офіційний прогноз міністерства знижено на 1,3 процентного пункту з 2,5%, він перебуває поблизу нижньої межі діапазону Центробанку – 1-2%.
- Дефіцит бюджету Росії за сім місяців 2025 року досяг 4,88 трлн рублів ($61,44 млрд), або 2,2% ВВП. Це на чверть перевищує закладений у бюджетному законі дефіцит на весь поточний рік у розмірі 3,7 трлн рублів, або 1,7% ВВП.
- У 2025 році Росія планує витратити 17 трлн рублів на оборону й безпеку, що становить 41% усіх видатків і найвищий рівень від часів холодної війни. Щоб утримати рекордно високі витрати на оборону, у РФ готуються до підвищення податків і урізання цивільних витрат.
