"Ресурсна база стискається". Росія вдруге за тиждень знизила прогноз зростання ВВП

Зростання ВВП РФ у 2025 році може становити 1,2% – удвічі менше від офіційного квітневого прогнозу

Економка Російської Федерації охолоджується швидше, ніж раніше очікував уряд. Зростання ВВП РФ у 2025 році може становити 1,2%, що більш ніж удвічі менше від офіційного квітневого прогнозу у 2,5%. Про це з посиланням на поінформоване джерело пише російський Интерфакс.

"Охолодження триває, економіка сповільнюється темпами швидше, ніж очікували. Якщо раніше ми очікували темпу зростання в 1,5%, то зараз – вже 1,2%", – заявив співрозмовник агентства.

У зв'язку з нижчими очікуваннями зростання ВВП скорочуватиметься і база для бюджетних доходів, що, своєю чергою, може вимагати мобілізації ресурсів, додав він.

"Відповідно, і ресурсна база теж стискається, тому мобілізуватимемо ресурси в поточному році і, відповідно, будемо готувати виходячи з цього бюджет на наступний рік", – пояснив співрозмовник агентства.

Минулого тижня міністр фінансів Антон Силуанов повідомив, що зростання російської економіки цього року, відповідно до оцінок Мінекономрозвитку, становитиме не менше 1,5%.

Таким чином, офіційний прогноз міністерства знижено на 1,3 процентного пункту з 2,5%, він перебуває поблизу нижньої межі діапазону Центробанку – 1-2%.