Reuters: Часть инвестиций в США из списка "Эффектов Трампа" начаты при Байдене

Трамп приписывает себе $14 трлн инвестиций в США, но часть проектов не имеют к нему отношения

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Дональд Трамп заявляет, что его экономическая политика способствовала привлечению около $14 трлн инвестиций в США, но значительная часть этих проектов была начата еще до его вступления в должность. Об этом говорится в анализе Reuters.

На сайте Белого дома во вкладке "Эффект Трампа" опубликован список из более 70 инвестиционных проектов в США, которые приписываются его инициативам.

Среди них – производственные мощности, фармацевтические предприятия, объекты пищевой промышленности и технологические центры.

Общая заявленная сумма – более $2,6 трлн, хотя сам Трамп называет в разы большую цифру – $14 трлн.

В то же время согласно анализу Reuters около половины инвестиций из этого списка – более $1,3 трлн – были подготовлены к реализации еще при администрации Джо Байдена или представляли собой обычные расходы.

Часть из них – это рутинные капиталовложения компаний, а некоторые – инициативы, получившие поддержку в рамках законов, принятых предыдущей властью, в частности Закона о микрочипах и науке (CHIPS and Science Act).

Например, фармацевтические компании Merck и Johnson & Johnson фигурируют в списке проектов Трампа, хотя их заводы уже находились в стадии строительства.

Компании LEGO, Hyundai, Chobani, Clasen Quality Chocolate также начали переговоры с местными властями относительно своих проектов за несколько месяцев или даже лет до возвращения Трампа в Белый дом.

Большинство таких проектов, как свидетельствуют публичные документы, были также подкреплены локальными налоговыми льготами и грантами, которые согласовывались независимо от администрации Трампа.

В комментарии для Reuters представитель Белого дома отметил, что инвестиционные решения были окончательно утверждены уже после того, как Трамп вступил в должность, а это, по мнению его команды, свидетельствует об эффективности его экономической политики.