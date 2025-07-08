Reuters: Трамп приписує собі $14 трлн інвестицій у США, але частина належить Байдену

Частину інвестицій у США зі списку "Ефектів Трампа" започатковано за Байдена

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Дональд Трамп заявляє, що його економічна політика сприяла залученню близько $14 трлн інвестицій у США, але значну частину цих проєктів було започатковано ще до його вступу на посаду. Про це йдеться в аналізі Reuters.

На сайті Білого дому у вкладці "Ефект Трампа" опубліковано список із понад 70 інвестиційних проєктів у США, які приписуються його ініціативам.

Серед них – виробничі потужності, фармацевтичні підприємства, об’єкти харчової промисловості та технологічні центри.

Загальна заявлена сума – понад $2,6 трлн, хоча сам Трамп називає в рази більшу цифру – $14 трлн.

Водночас згідно з аналізом Reuters близько половини інвестицій із цього списку – понад $1,3 трлн – були підготовлені до реалізації ще за адміністрації Джо Байдена або являли собою звичайні витрати.

Частина з них – це рутинні капіталовкладення компаній, а деякі – ініціативи, що отримали підтримку в межах законів, ухвалених попередньою владою, зокрема Закону про мікрочипи та науку (CHIPS and Science Act).

Наприклад, фармацевтичні компанії Merck і Johnson & Johnson фігурують у списку проєктів Трампа, хоча їхні заводи вже перебували у стадії будівництва.

Компанії LEGO, Hyundai, Chobani, Clasen Quality Chocolate також розпочали переговори з місцевою владою щодо своїх проєктів за кілька місяців або навіть років до повернення Трампа до Білого дому.

Більшість таких проєктів, як свідчать публічні документи, були також підкріплені локальними податковими пільгами та грантами, які узгоджувалися незалежно від адміністрації Трампа.

У коментарі для Reuters представник Білого дому зазначив, що інвестиційні рішення було остаточно затверджено вже після того, як Трамп обійняв посаду, а це, на думку його команди, свідчить про ефективність його економічної політики.