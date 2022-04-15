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России грозит дефолт в случае невыплаты долга в долларах до 4 мая – Moody’s

Цей матеріал також доступний українською
15.04.2022, 13:06
России грозит дефолт в случае невыплаты долга в долларах до 4 мая – Moody’s - Фото
Фото: depositphotos.com

Россия рискует допустить дефолт по двум выпускам евробондов, если инвесторы не получат деньги в валюте до 4 мая, когда истечет льготный период. Об этом сообщило рейтинговое агентство Moody’s.

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Речь идет об облигациях с погашением в 2022-м и 2042 году, по которым Россия 4 апреля произвела платежи в рублях.

Агентство отметило, что контракты по этим облигациям не предусматривают погашения в любой другой валюте, кроме долларов. 

Хотя евробонды, выпущенные после 2018 года, и возможно при определенных условиях выплатить в рублях, к бумагам, выпущенным до 2018-го, это не относится: они должны быть выплачены только в других твердых валютах (доллар, евро, фунт стерлингов или швейцарский франк), уточняет агентство.

Читайте также: Кремль отказался признавать дефолтом выплату по евробондам в рублях

Наталия Фреик
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Россия Moody’s дефолт России Минфин России
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