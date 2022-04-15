России грозит дефолт в случае невыплаты долга в долларах до 4 мая – Moody’s
Россия рискует допустить дефолт по двум выпускам евробондов, если инвесторы не получат деньги в валюте до 4 мая, когда истечет льготный период. Об этом сообщило рейтинговое агентство Moody’s.
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Речь идет об облигациях с погашением в 2022-м и 2042 году, по которым Россия 4 апреля произвела платежи в рублях.
Агентство отметило, что контракты по этим облигациям не предусматривают погашения в любой другой валюте, кроме долларов.
Хотя евробонды, выпущенные после 2018 года, и возможно при определенных условиях выплатить в рублях, к бумагам, выпущенным до 2018-го, это не относится: они должны быть выплачены только в других твердых валютах (доллар, евро, фунт стерлингов или швейцарский франк), уточняет агентство.
- 6 апреля Министерство финансов России сообщило, что впервые выполнило в рублях свои обязательства по евробондам перед иностранными кредиторами. Выплату на сумму $649,2 млн в эквиваленте произвели в рублях из-за отказа иностранного банка выполнить платежное поручение в долларах.
- Министерство финансов США запретило России обслуживать долларовые обязательства по заблокированным счетам российского правительства в американских банках после того, как стало известно о зверствах российской армии в Буче.
- В последний раз Россия объявляла дефолт более ста лет назад, когда большевики отказались обслуживать долги царского режима Российской империи.
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