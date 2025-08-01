Росстат начал скрывать ключевые экономические данные, чтобы "не допустить рецессии"

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Российские власти продолжают скрывать от общественности важную государственную статистику – от демографии и уровня преступности до базовых экономических показателей. Об этом пишет The Moscow Times.

Как пишут аналитики российского банка ПСБ, после того, как президент РФ Владимир Путин на Петербургском экономическом форуме-2025 заявил, что "нельзя допустить рецессию", Росстат резко сократил объем открытой экономической информации.

В отчете за июнь и первое полугодие 2025 года не обнародовали:

данные о реальном обороте розничной торговли (с учетом инфляции);

цифры о реальном обороте оптовой торговли – номинально он вырос всего на 0,4% год к году, что с учетом инфляции может означать падение почти на 10%;

показатели реального роста ВВП за июнь, которые обычно предоставляет Минэкономразвития РФ.

Сокрытие статистики в России стало массовым после вторжения в Украину в 2022 году. Под гриф "секретно" попали:

таможенные данные и структура золотовалютных резервов;

информация о добыче нефти и газа (с 2023 года);

статистика производства бензина и дизеля (с 2024 года после атак украинских дронов);

данные о смертности по возрасту и регионам, а впоследствии и причины смерти;

подробная демографическая статистика, включая рождаемость, смертность, браки и разводы (с 2025 года);

общая численность населения РФ;

данные МВД о количестве погибших от преступлений.

Экономисты считают, что засекречивание статистики позволяет Кремлю скрывать реальные масштабы экономической стагнации и социальных проблем.