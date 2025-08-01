Росстат начал скрывать ключевые экономические данные, чтобы "не допустить рецессии"
Российские власти продолжают скрывать от общественности важную государственную статистику – от демографии и уровня преступности до базовых экономических показателей. Об этом пишет The Moscow Times.
Как пишут аналитики российского банка ПСБ, после того, как президент РФ Владимир Путин на Петербургском экономическом форуме-2025 заявил, что "нельзя допустить рецессию", Росстат резко сократил объем открытой экономической информации.
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В отчете за июнь и первое полугодие 2025 года не обнародовали:
- данные о реальном обороте розничной торговли (с учетом инфляции);
- цифры о реальном обороте оптовой торговли – номинально он вырос всего на 0,4% год к году, что с учетом инфляции может означать падение почти на 10%;
- показатели реального роста ВВП за июнь, которые обычно предоставляет Минэкономразвития РФ.
Сокрытие статистики в России стало массовым после вторжения в Украину в 2022 году. Под гриф "секретно" попали:
- таможенные данные и структура золотовалютных резервов;
- информация о добыче нефти и газа (с 2023 года);
- статистика производства бензина и дизеля (с 2024 года после атак украинских дронов);
- данные о смертности по возрасту и регионам, а впоследствии и причины смерти;
- подробная демографическая статистика, включая рождаемость, смертность, браки и разводы (с 2025 года);
- общая численность населения РФ;
- данные МВД о количестве погибших от преступлений.
Экономисты считают, что засекречивание статистики позволяет Кремлю скрывать реальные масштабы экономической стагнации и социальных проблем.
- 25 июля Центробанк России резко снизил процентную ставку из-за риска рецессии.
- Служба внешней разведки Украины ожидает, что российская экономика к концу 2025 года начнет рушиться под давлением санкций и военных расходов.
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