Росстат почав приховувати ключові економічні дані, щоб "не допустити рецесії"

Фото: Depositphotos

Російська влада і далі приховує від громадськості важливу державну статистику – від демографії та рівня злочинності до базових економічних показників. Про це пише The Moscow Times.

Як пишуть аналітики російського банку ПСБ, після того, як президент РФ Володимир Путін на Петербурзькому економічному форумі-2025 заявив, що "не можна допустити рецесії", Росстат різко скоротив обсяг відкритої економічної інформації.

У звіті за червень і перше півріччя 2025 року не оприлюднили:

дані про реальний оборот роздрібної торгівлі (з урахуванням інфляції);

цифри про реальний оборот оптової торгівлі – номінально він зріс лише на 0,4% рік до року, що з урахуванням інфляції може означати падіння майже на 10%;

показники реального зростання ВВП за червень, які зазвичай надає Мінекономрозвитку РФ.

Приховування статистики в Росії стало масовим після вторгнення в Україну у 2022 році. Під гриф "секретно" потрапили:

митні дані та структура золотовалютних резервів;

інформація про видобуток нафти й газу (з 2023 року);

статистика виробництва бензину та дизеля (з 2024 року після атак українських дронів);

дані про смертність за віком і регіонами, а згодом і причини смерті;

детальна демографічна статистика, включно з народжуваністю, смертністю, шлюбами та розлученнями (з 2025 року);

загальна чисельність населення РФ;

дані МВС про кількість загиблих від злочинів.

Економісти вважають, що засекречення статистики дозволяє Кремлю приховувати реальні масштаби економічної стагнації та соціальних проблем.