Рост экономики Украины в четвертом квартале 2025 года ускорился до 3%

Фото: Минэнерго

Реальный ВВП Украины в четвертом квартале 2025 года (октябрь – декабрь) увеличился на 3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, согласно оперативной оценке Государственной службы статистики.

Этот показатель стал самым высоким с середины 2024-го:

→ II квартал 2024 года: +4,0%;

→ III квартал 2024 года: +2,2%;

→ IV квартал 2024 года: -0,1%;

→ I квартал 2025 года: +0,9%;

→ II квартал 2025 года: +0,7%;

→ III квартал 2025 года: +2,1%.





По оценкам НБУ, в конце 2025 года экономика оживилась благодаря более активному сбору урожаев, в том числе учитывая смещение сбора урожая на IV квартал, а также на фоне наращивания бюджетных расходов.

В то же время из-за разрушения логистики и большего, чем ожидалось, дефицита электроэнергии в течение последних месяцев НБУ несколько снизил оценку роста реального ВВП в 2025 году – до 1,8%.



НБУ считает, что наращивание урожаев и инвестиции в восстановление инфраструктуры и оборонный комплекс обеспечат дальнейшее восстановление экономики. При этом осложнение ситуации в энергосекторе еще долгое время будет ограничивать деловую активность. Учитывая это, реальный ВВП в 2026 году, по прогнозу Нацбанка, вырастет умеренно – на 1,8%.

Постепенное улучшение ситуации в энергосекторе, восстановление инфраструктуры, а также увеличение частных инвестиций могут ускорить экономический рост до около 3-4% в 2027-2028 годах.