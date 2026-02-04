Зростання економіки України у четвертому кварталі 2025 року прискорилося до 3%

Зміщення жнив на кінець року позначилося на темпах зростання ВВП України

Фото: Міненерго

Реальний ВВП України у четвертому кварталі 2025 року (жовтень – грудень) збільшився на 3% порівняно з аналогічним періодом попереднього року, згідно з оперативною оцінкою Державної служби статистики.

Цей показник став найвищим з середини 2024-го:

→ II квартал 2024 року: +4,0%;

→ III квартал 2024 року: +2,2%;

→ IV квартал 2024 року: -0,1%;

→ I квартал 2025 року: +0,9%;

→ II квартал 2025 року: +0,7%;

→ III квартал 2025 року: +2,1%.





За оцінками НБУ, наприкінці 2025 року економіка пожвавилася завдяки активнішому збору врожаїв, зокрема з огляду на зміщення жнив на IV квартал, а також на тлі нарощування бюджетних видатків.

Водночас через руйнування логістики та більший, ніж очікувалося, дефіцит електроенергії впродовж останніх місяців НБУ дещо знизив оцінку зростання реального ВВП у 2025 році – до 1,8%.



НБУ вважає, що нарощування врожаїв та інвестиції у відбудову інфраструктури й оборонний комплекс забезпечать подальше відновлення економіки. При цьому ускладнення ситуації в енергосекторі ще тривалий час обмежуватиме ділову активність. З огляду на це реальний ВВП у 2026 році, за прогнозом Нацбанку, зросте помірно – на 1,8%.

Поступове поліпшення ситуації в енергосекторі, відбудова інфраструктури, а також збільшення приватних інвестицій можуть прискорити економічне зростання до близько 3-4% у 2027-2028 роках.