Рост экономики возобновится с третьего квартала - Шмыгаль

Возобновление роста ВВП Украины ожидается с третьего квартала этого года. Об этом сказал на пресс-конференции по случаю 100 дней работы правительства премьер-министр Денис Шмыгаль.

"У нас есть макропрогнозы экономики Украины от Минэкономики, МВФ, Всемирного банка. Все эти макропрогнозы совпадают, мы ожидаем с третьего квартала рост экономики Украины. Второй квартал провален из-за карантина", - отметил премьер.

По его словам, правительство не видит критических угроз, которые могли бы возникнуть в ближайшие месяцы.

"Экономика стабильна, ситуация сложная, но неожиданностей, которые обрушат и приведут к глобальной катастрофе нет", - добавил Шмыгаль.

По данным Минэкономики, падение ВВП Украины в январе-апреле 2020 года составило 5%.

НБУ ожидает падения украинской экономики в 2020 году не на 5%, как прогнозировалось ранее, а на 6-7% . МВФ ухудшил прогноз падения ВВП Украины в 2020 году до 8,2%.

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