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Рост экономики возобновится с третьего квартала - Шмыгаль

Рост экономики возобновится с третьего квартала - Шмыгаль
11.06.2020, 18:00

В Кабмине прогнозируют возобновление роста экономики в третьем квартале

Возобновление роста ВВП Украины ожидается с третьего квартала этого года. Об этом сказал на пресс-конференции по случаю 100 дней работы правительства премьер-министр Денис Шмыгаль.

"У нас есть макропрогнозы экономики Украины от Минэкономики, МВФ, Всемирного банка. Все эти макропрогнозы совпадают, мы ожидаем с третьего квартала рост экономики Украины. Второй квартал провален из-за карантина", - отметил премьер.

По его словам, правительство не видит критических угроз, которые могли бы возникнуть в ближайшие месяцы.

"Экономика стабильна, ситуация сложная, но неожиданностей, которые обрушат и приведут к глобальной катастрофе нет", - добавил Шмыгаль.

  • По данным Минэкономики, падение ВВП Украины в январе-апреле 2020 года составило 5%.
  • НБУ ожидает падения украинской экономики в 2020 году не на 5%, как прогнозировалось ранее, а на 6-7%. МВФ ухудшил прогноз падения ВВП Украины в 2020 году до 8,2%.

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Юрий Тарасовский
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ВВП рост экономики Денис Шмыгаль
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