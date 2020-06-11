Рост экономики возобновится с третьего квартала - Шмыгаль

Возобновление роста ВВП Украины ожидается с третьего квартала этого года. Об этом сказал на пресс-конференции по случаю 100 дней работы правительства премьер-министр Денис Шмыгаль.
"У нас есть макропрогнозы экономики Украины от Минэкономики, МВФ, Всемирного банка. Все эти макропрогнозы совпадают, мы ожидаем с третьего квартала рост экономики Украины. Второй квартал провален из-за карантина", - отметил премьер.
По его словам, правительство не видит критических угроз, которые могли бы возникнуть в ближайшие месяцы.
"Экономика стабильна, ситуация сложная, но неожиданностей, которые обрушат и приведут к глобальной катастрофе нет", - добавил Шмыгаль.
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