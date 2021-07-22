Рост промышленного производства замедлился в июне – Госстат
22.07.2021, 16:29
Фото:depositphotos.com
Промышленное производство в июне 2021 года выросло на 1,1% по сравнению с июнем прошлого года. Об этом сообщает Государственная служба статистики.
За месяц промпроизводство выросло на 0,7%, учитывая сезонную корректировку.
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В перерабатывающей промышленности в июне рост составил 2% (к июню 2020 года). Рост в 2,5% зафиксирован в добывающей промышленности. В поставках электроэнергии и газа - падение 5,5%.
- По итогам 2020 года промышленное производство сократилось на 5,2% по сравнению с 2019 годом.
- В январе падение промпроизводства составило 4%. В феврале – 4,6%, В марте промпроизводство впервые с начала года показало рост, в апреле рост достиг 13%, в мае рост составил 5,4%.
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