Рост промышленного производства замедлился в июне – Госстат

Промышленное производство в июне 2021 года выросло на 1,1% по сравнению с июнем прошлого года. Об этом сообщает Государственная служба статистики.

За месяц промпроизводство выросло на 0,7%, учитывая сезонную корректировку. Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

В перерабатывающей промышленности в июне рост составил 2% (к июню 2020 года). Рост в 2,5% зафиксирован в добывающей промышленности. В поставках электроэнергии и газа - падение 5,5%.

За январь-июнь рост промышленности составил 2,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По итогам 2020 года промышленное производство сократилось на 5,2% по сравнению с 2019 годом.

В январе падение промпроизводства составило 4%. В феврале – 4,6%, В марте промпроизводство впервые с начала года показало рост, в апреле рост достиг 13%, в мае рост составил 5,4%. Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Роман Брыль

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