Рост реального ВВП Украины во втором квартале замедлился до 0,8% - Госстат

Экономика Украины в апреле-июне 2025 года выросла на 0,8%

Фото: Depositphotos

Реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Украины во втором квартале 2025 года вырос на 0,8% против аналогичного квартала годом ранее. Об этом сообщила Государственная служба статистики.

По сравнению с предыдущим кварталом, с учетом сезонного фактора, реальный ВВП увеличился на 0,2%.

Источник: Государственная служба статистики

Рост ВВП в первом квартале составил 0,9%. В январе-марте 2025 года экономика Украины избежала рецессии и вернулась к минимальному росту после падения на 0,1% в последнем квартале 2024-го.

В июле Национальный банк снизил ожидания относительно роста экономики. По прогнозу НБУ, реальный ВВП вырастет на 2,1% в 2025 году вместо ожидаемых 3,1%.

В 2024 году рост ВВП Украины в 2024 году замедлился до 2,9% с 5,5% в 2023 году после падения на 28,8% в 2022 году. Номинальный ВВП Украины в 2024 году составил 7658,7 млрд грн.