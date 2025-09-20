Зростання реального ВВП України у другому кварталі сповільнилося до 0,8% – Держстат
Реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України у другому кварталі 2025 року зріс на 0,8% проти аналогічного кварталу роком раніше. Про це повідомила Державна служба статистики.
Порівняно з попереднім кварталом з урахуванням сезонного фактора реальний ВВП збільшився на 0,2%.
Ріст ВВП у першому кварталі становив 0,9%. У січні-березні 2025 року економіка України уникла рецесії й повернулася до мінімального зростання після падіння на 0,1% в останньому кварталі 2024-го.
У липні Національний банк знизив очікування щодо зростання економіки. За прогнозом НБУ, реальний ВВП зросте на 2,1% у 2025 році замість очікуваних 3,1%.
У 2024 році зростання ВВП України сповільнилося до 2,9% з 5,5% у 2023 році після падіння на 28,8% у 2022 році. Номінальний ВВП України у 2024 році становив 7658,7 млрд грн.
- Міжнародний валютний фонд не виключає, що у 2025 році економіка України зменшиться. Мінекономіки України закладає в прогнози різке прискорення зростання ВВП з 2026 року.
