Зростання реального ВВП України у другому кварталі сповільнилося до 0,8% – Держстат

Економіка України у квітні-червні 2025 року зросла на 0,8%

Фото: Depositphotos

Реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України у другому кварталі 2025 року зріс на 0,8% проти аналогічного кварталу роком раніше. Про це повідомила Державна служба статистики.

Порівняно з попереднім кварталом з урахуванням сезонного фактора реальний ВВП збільшився на 0,2%.

Джерело: Державна служба статистики

Ріст ВВП у першому кварталі становив 0,9%. У січні-березні 2025 року економіка України уникла рецесії й повернулася до мінімального зростання після падіння на 0,1% в останньому кварталі 2024-го.

У липні Національний банк знизив очікування щодо зростання економіки. За прогнозом НБУ, реальний ВВП зросте на 2,1% у 2025 році замість очікуваних 3,1%.

У 2024 році зростання ВВП України сповільнилося до 2,9% з 5,5% у 2023 році після падіння на 28,8% у 2022 році. Номінальний ВВП України у 2024 році становив 7658,7 млрд грн.