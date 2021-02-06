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Рост украинской экономики превысит 10% во втором квартале 2021 года – опрос Reuters

06.02.2021, 14:55
Рост украинской экономики превысит 10% во втором квартале 2021 года – опрос Reuters - Фото
Фото: depositphotos.com

Рост украинкой экономики в апреле-июне 2021 года составит 10,2%. Об этом говорится в прогнозе, составленном агентством Reuters на основе проведенного опроса 12 экономических экспертов в Украине.

Резкий подъем украинской экономики следует ожидать после отмены карантинных ограничений, добавляют в агентстве. 

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Согласно медианной оценке опрошенных экспертов, в первом квартале 2021 года ВВП Украины сократится на 0,5% по сравнению с первым кварталом прошлого года.

Высокие показатели экономического роста во втором квартале объясняются низкой сравнительной базой относительно второго квартала 2020 года. В апреле-июне 2020 года падение экономики из-за весеннего локдауна составило 11,4%, по сравнению со вторым кварталом 2019 года.

Благодаря данному статистическому фактору, а также ожидаемой сезонной активности в строительстве и сельском хозяйстве, и ослаблению карантинных ограничений, показатель роста экономики Украины во втором квартале текущего года будет двухзначным в сравнении с показателем второго квартала 2020 года.

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По итогам 2021 года, рост экономки Украины составит 4%, согласно медианной оценке опрошенных Reuters экспертов.    

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Роман Брыль
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