Рост украинской экономики превысит 10% во втором квартале 2021 года – опрос Reuters
Рост украинкой экономики в апреле-июне 2021 года составит 10,2%. Об этом говорится в прогнозе, составленном агентством Reuters на основе проведенного опроса 12 экономических экспертов в Украине.
Резкий подъем украинской экономики следует ожидать после отмены карантинных ограничений, добавляют в агентстве.
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Согласно медианной оценке опрошенных экспертов, в первом квартале 2021 года ВВП Украины сократится на 0,5% по сравнению с первым кварталом прошлого года.
Высокие показатели экономического роста во втором квартале объясняются низкой сравнительной базой относительно второго квартала 2020 года. В апреле-июне 2020 года падение экономики из-за весеннего локдауна составило 11,4%, по сравнению со вторым кварталом 2019 года.
Благодаря данному статистическому фактору, а также ожидаемой сезонной активности в строительстве и сельском хозяйстве, и ослаблению карантинных ограничений, показатель роста экономики Украины во втором квартале текущего года будет двухзначным в сравнении с показателем второго квартала 2020 года.
По итогам 2021 года, рост экономки Украины составит 4%, согласно медианной оценке опрошенных Reuters экспертов.
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