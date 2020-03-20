Рост ВВП Украины в 2019 году замедлился до 3,2% - Госстат

Реальный валовый внутренний продукт (ВВП) Украины в 2019 году увеличился на 3,2% по сравнению с 2018-м, сообщает Государственная служба статистики.

Номинальный ВВП составил 3974,6 млрд грн, а в расчете на одного человека – 94 570 грн.

Таким образом, экономический рост Украины замедлился на 0,2 процентных пункта против 2018 года, когда ВВП вырос на 3,4%.

Больше всего в 2019 году вырос сектор строительства – на 23%. Почти на 15% увеличился сектор услуг. Существенно выросли сфера IT (7,5%), операции с недвижимостью (7,5%), временное размещение и организация питания (7,1%).

Наибольшее падение зафиксировано в энергетической сфере (-4,2%), добывающей промышленности (-1,5%) и образовании (-1,3%).

Согласно уточненным данным, рост ВВП в первом квартале 2019 года составил 2,9%, во втором 4,7%, в третьем – 3,9%, в четвертом – 1,5%.

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По данным Минэкономики, в январе 2020 года ВВП Украины сократился на 0,5%. Это первое падение экономики с 2016 года.

Минэкономики намерено ухудшить макропрогноз на четыре года из-за ослабления темпов роста ВВП по сравнению с утвержденными в октябре показателями.

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