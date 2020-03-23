Рынки Азии и нефть продолжили падение

Сегодня финансовые ранки Азии открылись очередным снижение котировок из-за того, что все больше стран вводят ограничения, связанные с коронавирусом. Об этом пишет Reuters.

На открытии фьючерсы на американские E-Mini на S&P 500 подешевели на 5%, европейские фондовые индексы EuroStoxx 50 упали на 6,4%.

Индекс акций MSCI в Азиатско-Тихоокеанском регионе за пределами Японии потерял 3,8%, а рынок Новой Зеландии упал на рекордные 10%, поскольку правительство закрыло все второстепенные предприятия.

Шанхайские голубые фишки упали на 2,3%. При этом японский Nikkei вырос на 0,8%, возможно, благодаря ожиданиям более агрессивной покупки активов Банком Японии.

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Валюта также продолжила дешеветь. Австралийский доллар упал на 0,8% до 0,5749 доллара.

Доллар США начал укрепляться в конце прошлой недели, но сделал шаг назад после того, как в Сенате США остановили продвижение законопроекта об ответных действиях на коронавирус. В итоге доллар подешевел на 0,5% до 110,23 иены, в то время как евро окупил потери, поднявшись на 0,1% до 1,0707 доллара.

При этом по отношению к корзине валют доллар остается по-прежнему наиболее устойчивым - 102,510.

Однако рост доллара на прошлой неделе подорвал стоимость золота, которое подешевело на 0,3% до $1493,83 за унцию.

Нефть открылась разнонаправленно, но торгуется ниже пятничных $30 за баррель. Фьючерсы на марку Brent подешевели на 69 центов до $26,29 за баррель, в то время как WTI выросла на 30 центов до $22,93. На 8:00 по Киеву Brent торгуется по $26,35 за баррель, WTI - по $22,96 за баррель.

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На прошлой неделе цена на нефть обвалилась до минимума с ноября 2003 года. Самым тяжелым днем была среда 18 марта: в первой половине дня стоимость барреля Brent преодолела психологическую отметку в $28 за баррель.

На открытии рынков в пятницу акции Азии и котировки нефти продемонстрировали значительный рост.

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