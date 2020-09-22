Рынок отреагировал на изменение валютной политики НБУ - Фиала
Новая команда НБУ дала рынку сигнал, что не допустит укрепление курса гривни, а рынок отреагировал на это девальвацией, заявил глава инвесткомпании Dragon Capital Томаш Фиала в ходе представления Global Outlook Европейской бизнес ассоциации.
“Мы видим курс уже 28,20-28,25 грн/$, что заставило НБУ на прошлой неделе продать больше $70 млн где-то на уровне 28,15 грн/$, чтобы эту девальвацию немного притормозить”, - подчеркнул глава инвестиционной компании.
Фиала считает, что игрокам рынка теперь стало понятно, что НБУ будет помогать выполнить те задачи, которые озвучил президент и которые заложены бюджете.
По его словам, инвесторы считают политику государства непонятной. В частности, для бизнеса остались непонятными кадровые изменения в Кабинете министров и Нацбанке, хотя в НБУ критической смены курса пока не произошло.
“Новая команда, которая туда пришла, четыре из шести членов правления были заменены, пока не сделала ничего, что бы отличалось от политики предыдущей команды и по монетарной политике. Единственное, что, наверное, происходит, и вы это наблюдаете наверное, это курс гривни”, - отметил Фиала.
- Кирилл Шевченко был назначен главой НБУ 16 июля. Прежний руководитель Нацбанка Яков Смолий подал в отставку из-за "систематического политического давления".
- Национальный банк в начале сентября купил на межбанковском валютном рынке $22,5 млн. Как следствие, курс доллара превысил отметку 28,1 грн. Неделю спустя НБУ для поддержки гривни продал на межбанковском рынке $71 млн, впервые с июля приостановив покупку валюты.
- Украинский бизнес в своих проектах на 2021 год закладывает стоимость доллара на уровне 29 грн.
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