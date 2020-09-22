Рынок отреагировал на изменение валютной политики НБУ - Фиала

Новая команда НБУ дала рынку сигнал, что не допустит укрепление курса гривни, а рынок отреагировал на это девальвацией, заявил глава инвесткомпании Dragon Capital Томаш Фиала в ходе представления Global Outlook Европейской бизнес ассоциации.

“Мы видим курс уже 28,20-28,25 грн/$, что заставило НБУ на прошлой неделе продать больше $70 млн где-то на уровне 28,15 грн/$, чтобы эту девальвацию немного притормозить”, - подчеркнул глава инвестиционной компании.

Фиала считает, что игрокам рынка теперь стало понятно, что НБУ будет помогать выполнить те задачи, которые озвучил президент и которые заложены бюджете.

По его словам, инвесторы считают политику государства непонятной. В частности, для бизнеса остались непонятными кадровые изменения в Кабинете министров и Нацбанке, хотя в НБУ критической смены курса пока не произошло.

“Новая команда, которая туда пришла, четыре из шести членов правления были заменены, пока не сделала ничего, что бы отличалось от политики предыдущей команды и по монетарной политике. Единственное, что, наверное, происходит, и вы это наблюдаете наверное, это курс гривни”, - отметил Фиала.

Компания Dragon Capital в 2016—2018 годах вместе с европейскими и американскими партнерами инвестировала в недвижимость Украины порядка 400 млн $

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Сергей Чигирь

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.