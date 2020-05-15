Саакашвили уточнил свое заявление о МВФ

Глава Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили заявил, что на данном этапе выступает за укрепление связей с Международным валютным фондом (МВФ), но стратегически Украина должна двигаться к ситуации, когда помощь Фонда больше не будет нужна. Об этом говорится в сообщении на английском языке, опубликованном на странице политика в Facebook.
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"Некоторые люди не совсем поняли, какова моя позиция по МВФ... На данном этапе я за укрепление связей, которые полезны для программы реформ в Украине”, - написал Саакашвили.
Он отметил, что сейчас, во времена кризиса, Украине нужны деньги МВФ. Он также подчеркнул роль Фонда в продвижении ряда реформ в стране.
“Стратегически, как это сделала Грузия во время моего президентства, мы должны двигаться к ситуации, когда помощь МВФ больше не потребуется, поскольку у нас будут здоровые финансы и наша собственная программа радикальных реформ", - заключил Саакашвили.
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