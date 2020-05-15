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Саакашвили уточнил свое заявление о МВФ

Саакашвили уточнил свое заявление о МВФ
15.05.2020, 16:13

Михаил Саакашвили заявил, что некоторые люди его не совсем верно поняли. На данном этапе Украине нужна поддержка МВФ, считает он

Глава Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили заявил, что на данном этапе выступает за укрепление связей с Международным валютным фондом (МВФ), но стратегически Украина должна двигаться к ситуации, когда помощь Фонда больше не будет нужна. Об этом говорится в сообщении на английском языке, опубликованном на странице политика в Facebook.

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"Некоторые люди не совсем поняли, какова моя позиция по МВФ... На данном этапе я за укрепление связей, которые полезны для программы реформ в Украине”, - написал Саакашвили.

Он отметил, что сейчас, во времена кризиса, Украине нужны деньги МВФ. Он также подчеркнул роль Фонда в продвижении ряда реформ в стране.

“Стратегически, как это сделала Грузия во время моего президентства, мы должны двигаться к ситуации, когда помощь МВФ больше не потребуется, поскольку у нас будут здоровые финансы и наша собственная программа радикальных реформ", - заключил Саакашвили.

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  • Накануне, выступая в эфире телеканала 1+1 Саакашвили сказал, что Украина "потенциально достаточно сильная", чтобы отказаться от сотрудничества с МВФ.
  • 22 апреля 2020-го появилась информация, что президент Владимир Зеленский предложил Саакашвили должность вице-премьера по реформам. Саакашвили согласился и на встрече с фракцией Слуга народа сообщил, что президент поручил ему заниматься переговорами с МВФ. В результате Саакашвили не назначили.
  • 7 мая президент назначил Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ.
  • Украина продолжает переговоры с МВФ о новой программе сотрудничества. Первый транш ожидают в течение одной-двух недель, но сумма кредита до сих пор не известна.
Марина Кучук
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махаил саакашвили реформы МВФ
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