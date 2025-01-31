Счетная палата проверит финансы Нацполиции. Начала аудит
Счетная палата начала проведение финансового аудита Национальной полиции Украины. Об этом сообщает пресс-служба Счетной платы.
Аудит должен установить полноту и достоверность финансовой и бюджетной отчетности Нацполиции.
Также будет проанализирована и дана оценка правильности ведения и полноты учета хозяйственных операций полиции.
В рамках аудита Счетная плата проверит соблюдение законодательства при совершении операций с бюджетными средствами и целевого их использования.
"Особое внимание аудиторы сосредоточат на вызовах, появляющихся перед Нацполицией в условиях сегодняшнего дня, и способности системы внутреннего контроля эффективно реагировать на риски", — говорится в сообщении Счетной палаты.
Отчет по результатам аудита будет принят на заседании Счетной палаты в ноябре 2025 года.
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