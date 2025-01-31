Рахункова палата перевірить фінанси Нацполіції. Розпочала аудит

Результати аудиту Нацполіції будуть опубліковані лише у листопаді

Фото: пресслужба Рахункової палати

Рахункова палата розпочала проведення фінансового аудиту Національної поліції України. Про це повідомляє пресслужба Рахункової плати.

Аудит має встановити повноту та достовірність фінансової та бюджетної звітності Нацполіції.

Також буде проаналізовано й надано оцінку правильності ведення та повноти обліку господарських операцій поліції.

У межах аудиту Рахункова плата перевірить дотримання законодавства під час здійснення операцій з бюджетними коштами й цільового їх використання.

"Особливу увагу аудитори зосередять на викликах, що постають перед Нацполіцією в умовах сьогодення, та здатності системи внутрішнього контролю ефективно реагувати на ризики", – йдеться у повідомленні Рахункової палати.

Звіт за результатами аудиту буде ухвалено на засіданні Рахункової палати у листопаді 2025 року.