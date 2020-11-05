Сегодня в Верховной Раде "бюджетный" день: онлайн-трансляция
05.11.2020, 11:00
Фото: Андрей Нестеренко/пресс-служба Рады
Сегодня, 5 ноября, Верховная Рада рассмотрит в первом чтении законопроект №4000 "О Государственном бюджете Украины на 2021 год".
Первыми в повестке дня значатся законопроекты о внесении изменений в Бюджетный кодекс и законопроект о госбюджете на 2021 год.
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3 ноября Бюджетный комитет Верховной Рады закончил подготовку проекта госбюджета к первому чтению. Что предлагают изменить в документе – читайте тут.
Согласно Бюджетному кодексу, Кабмин утверждает и подает в парламент до 15 сентября проект закона о госбюджете на следующий год. Первое чтение должно состояться до 20 октября, второе чтение – до 20 ноября. В целом до 1 декабря бюджет должен быть принят.
- 14 сентября Кабинет министров одобрил и направил на рассмотрение парламенту проект закона о госбюджете на 2021 год. По мнению министра финансов Сергея Марченко, проект госбюджета на следующий год – реальный и сбалансированный. Он заявил, что проект бюджета основывается на макроэкономическом прогнозе, который правительство приняло в июле. Кроме проекта госбюджета Кабмин одобрил проект закона о внесении изменений в Бюджетный кодекс, а также законопроект об изменениях в Налоговый кодекс.
- 18 сентября, министр финансов Украины Сергей Марченко представил в Верховной Раде проект госбюджета на 2021 год. Тогда народные депутаты раскритиковали проект бюджета и отправили его в Бюджетный комитет.
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