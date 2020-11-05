Сегодня в Верховной Раде "бюджетный" день: онлайн-трансляция

Сегодня, 5 ноября, Верховная Рада рассмотрит в первом чтении законопроект №4000 "О Государственном бюджете Украины на 2021 год".

Первыми в повестке дня значатся законопроекты о внесении изменений в Бюджетный кодекс и законопроект о госбюджете на 2021 год.

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3 ноября Бюджетный комитет Верховной Рады закончил подготовку проекта госбюджета к первому чтению. Что предлагают изменить в документе – читайте тут.

Согласно Бюджетному кодексу, Кабмин утверждает и подает в парламент до 15 сентября проект закона о госбюджете на следующий год. Первое чтение должно состояться до 20 октября, второе чтение – до 20 ноября. В целом до 1 декабря бюджет должен быть принят.

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Юрий Тарасовский

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