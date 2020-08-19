Семь страховщиков попросили аннулировать их лицензии – Рожкова

Семь страховых компаний подали заявления об аннулировании лицензий из-за неспособности выполнить норматив платежеспособности, заявила первый заместитель Национального банка Украины (НБУ) Екатерина Рожкова, передает пресс-служба НБУ.

"Процесс консолидации страхового рынка продолжается. Семь страховых компаний решили не ждать "у моря погоды" и добровольно подали заявления об аннулировании лицензий. НБУ при рассмотрении заявлений, проверит выполнение обязательств перед клиентами. Доля этих компаний на рынке в премиях составляет 7%, в выплатах – около нуля. После их выхода сектор "просядет" в цифрах, но это точно не скажется на его содержании", – сообщила Рожкова.

По ее словам, НБУ не будет откладывать выполнение норматива платежеспособности и достаточности капитала на уровне 100%, который вступил в силу с 30 июня, поскольку карантин не повлиял на показатель платежеспособности страховщиков.

"Сегодня не все компании готовы к этому. К сожалению, 34 компании так и не достигли значения норматива 60%, не говоря о 100%. В июне всем, кто находится в зоне риска, были направлены соответствующие требования. Часть компаний заверила, что выйдет на необходимый уровень, часть – не отреагировала", – отметила Рожкова.

С 1 июля НБУ принял полномочия по регулированию рынков небанковских финансовых услуг, в том числе страховых компаний.

В мае НБУ начал вводить новые требования к минимальному размеру капитала страховщиков. Для компаний, которые занимаются страхованием жизни, минимальный размер капитала установят на уровне 32 млн грн, для тех, кто занимается другими видами страхования - 48 млн грн.

16 октября 2019 года президент Владимир Зеленский подписал закон о "сплите", принятый в сентябре Верховной Радой. Закон предусматривает ликвидацию Национальной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг и распределение полномочий по регулированию финансового рынка между Национальным банком Украины (НБУ) и Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР). Он вступает в силу 1 июля 2020 года.

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Сергей Чигирь

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