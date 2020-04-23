Сплит. НБУ введет новые требования к минимальному размеру капитала страховщиков

Национальный банк планирует ввести требования к минимальному размеру капитала страховых компаний. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Для компаний, которые занимаются страхованием жизни, минимальный размер капитала установят на уровне 32 млн грн, для тех, кто занимается другими видами страхования - 48 млн грн.
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В Нацбанке отмечают, что на рынке появятся и новые субъекты, для которых размер капитала также будет 48 млн грн. Среди них: специализированные перестраховщики; компании, осуществляющие страхование ответственности, страхование кредитов и поручительств.
При этом в НБУ уточняют, что с 1 июля будут проверять выполнение страховщиками распоряжения Нацкомфинуслуг №850 по достаточности капитала по результатам первого полугодия 2020 года. "Все остальные требования появятся только после принятия новой редакции закона о страховании", - отмечают в НБУ.
Согласно заключительным положениям действующего закона о страховании, минимальный уставный капитал страховщиков, занимающихся страхованием жизни, предусмотрен в размере 1,5 млн евро, для non-life компаний - 1 млн евро.