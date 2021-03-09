Сенат США одобрил "план спасения США" на $1,9 трлн от Байдена
Сенат США 6 марта одобрил план помощи экономике в условиях пандемии почти на два триллиона долларов, который предложил президент страны Джо Байден. Об этом сообщает DW.
На этой неделе антикризисный пакет должна еще повторно утвердить Палата представителей Конгресса США, и тогда он поступит на подпись Джо Байдену.
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В США от коронавируса умерли 523 тыс человек. Это – самый высокий показатель смертности от коронавируса среди стран мира.
В рамках "Плана спасения США" от Джо Байдена планируют потратить $400 млрд на борьбу с COVID-19, а $1 трлн – на прямые выплаты американцам. Еще $440 млрд потратят на помощь сообществам и предприятиям, пострадавшим от пандемии. План предусматривает выплаты большинству граждан в $1400 в придачу к уже выплачиваемым чекам в $600. План предусматривает выделение $160 млрд на вакцинацию и тестирование на COVID-19.
- 8 января Байден заявил, что готовит пакет помощи на "триллионы долларов", который увеличит до $2000 выплаты для американцев. Он также обещал выделить "миллиарды долларов", чтобы избежать увольнения госсотрудников.
- 15 января избранный президент США представил представил свой пакет экономических стимулов. Он заявил, что большие расходы сейчас уменьшат долгосрочный экономический ущерб от пандемии.
- Глобальный стратег JPMorgan Дэвид Келли заявил, что "план спасения США" от Байдена может оказать "значительное влияние" на экономику в 2021 году и отразится на росте реального ВВП.
- 27 февраля Палата представителей США одобрила план помощи.
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