Сезон отпусков. Глава НБУ сказал, когда ждать второй транш МВФ
Свежий макропрогноз Национального Банка Украины составлен на предположении, что второй транш Международного валютного фонда (МВФ) будет в этом году. Об этом в интервью РБК-Украина заявил глава Национального Банка Украины Кирилл Шевченко.
Глава НБУ сообщил, что Нацбанк вместе с правительством успешно выполняют положения меморандума, в частности структурные обязательства. О конкретных датах получения транша Шевченко не сообщил, ссылаясь на период отпусков.
"Сейчас отпускной сезон. Точные даты будут понятны ближе к концу августа", - сказал он.
"Мы находимся в постоянном диалоге как с МВФ, так и с другими нашими международными партнерами. Считаю, что продолжение позитивной динамики сотрудничества станет залогом для получения следующих траншей в течение текущего года", - добавил Шевченко.
В контексте обсуждения с МВФ приватизации госбанков, Шевченко подчеркнул, что доля государства в 60% на рынке банковских услуг - это не нормально и является следствием кризиса. Он сказал, что работает над стратегией развития госбанков и над вхождением Европейского Банка Регионального Развития в капитал Ощадбанка.
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- В МВФ ранее отказались комментировать прогресс Украины по выполнению условий программы Stand-by.
- Вступив на должность в июле, глава НБУ обещал выполнить все обязательства перед МВФ.
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