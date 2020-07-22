Глава НБУ Шевченко обещает выполнить все обязательства перед МВФ

Все обязательства перед Международным валютным фондом (МВФ) будут выполнены полностью и в срок. Об этом заявил глава Национального банка Украины (НБУ) Кирилл Шевченко на встрече с представителями МВФ 21 июля, сообщает пресс-служба НБУ.

"МВФ был, есть и будет ключевым стратегическим партнером Украины в целом и Национального банка в частности. Поэтому полное и успешное выполнение программы сотрудничества с МВФ является моим приоритетом. Могу заверить, что все обязательства, которые Национальный банк взял на себя Меморандумом об экономической и финансовой политике, будут выполнены полностью и в срок", - отметил глава Национального банка.

Шевченко подчеркнул, что для него одним из приоритетов является уменьшение объема неработающих кредитов, которые сегодня обременяют банковскую систему, в том числе балансы государственных банков. По его словам, оздоровления балансов банков поможет оживить кредитование, что будет способствовать более быстрому восстановлению экономики.

Представители МВФ отметили, что во многом именно взвешенной политике НБУ Украина обязана макроэкономической стабилизацией последнего пятилетия; и это было бы невозможным без независимости центробанка.

Со своей стороны глава НБУ заверил представителей международной организации, что глубоко уважает независимость Нацбанка.

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16 июля Верховная Рада поддержала кандидатуру Кирилла Шевченко на пост главы НБУ. За проголосовали 332 народных депутата.

20 июля Шевченко во время его представления президентом Украины заявил, что будет продолжать политику снижения учетной ставки. В свою очередь Владимир Зеленский заявил, что НБУ должен работать на долгосрочный экономический рост в условиях стабильной гривни. Подробнее читайте тут.

21 июля на встрече с представителем Всемирного банка глава НБУ заявил, что Нацбанк продолжит усиление банковского надзора и регулирования.

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Юрий Тарасовский

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