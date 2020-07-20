НБУ будет продолжать политику снижения учетной ставки - глава Нацбанка

Национальный банк Украины (НБУ) будет продолжать политику снижения учетной ставки. Об этом заявил глава НБУ Кирилл Шевченко в ходе своего представления на посту главы Нацбанка президентом Владимиром Зеленским.

"НБУ должен сохранять политику снижения учетной ставки, которая в итоге приведет к удешевлению кредитов для конечного потребителя, конечного бенефициара, заемщиков банков", - подчеркнул Шевченко.

Он отметил, что усилия НБУ должны сосредоточиться на поддержке украинской экономики.

"На достижение этой цели должны работать инструменты и монетарной, и пруденционной политики НБУ. Мы как Национальный банк должны вместе создать необходимые условия для развития кредитования реального сектора экономики", – подчеркнл Шевченко.

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По словам главы НБУ, сегодня одним из драйверов роста кредитного портфеля является потребительское кредитования. Шевченко считает, что оно для банков достаточно легкий инструмент, но не создает позитивного эффекта для экономики и населения.

"НБУ должен помочь сбалансировать портфели банков. С одной стороны необходимо усилить работу по снижению доли проблемных кредитов в банковской системе и улучшению качества кредитных портфелей банков. С другой стороны – ограничить использование долгосрочных ценных бумаг, которые банки покупают, используя свободную ликвидность, вместо кредитования предприятий", – подчеркнул новый глава НБУ.

Новый глава НБУ также отметил, что центробанк должен пересмотреть эффективность кредитных каникул.

"Мы должны сделать очень много для того, чтобы снизить давление на банки. Например, пересмотреть вопрос эффективности кредитных каникул. Ведь в условиях роста неплатежей по кредитам у банков связаны руки в части более активной выдачи доступных кредитов. Эти шаги позволят предприятиям реального сектора получить кредитную поддержку ", - считает Шевченко.

По его словам, НБУ продолжит политику эффективного сотрудничества с международными финансовыми организациями и иностранными инвесторами.

"Я верю, что за пять лет Украина реально может стать региональным финансовым "хабом", куда будут стремиться вкладывать долгосрочные средства инвесторы со всего мира", - подчеркнул Шевченко.

Перед этим президент заявил, что НБУ должен работать на долгосрочный экономический рост в условиях стабильной гривни. Что сказал Зеленский, представляя нового главу НБУ, читайте тут.

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1 июля глава НБУ Яков Смолий заявил, что написал заявление об отставке по собственному желанию. Причина - "систематическое политическое давление".

16 июля Верховная Рада поддержала кандидатуру Кирилла Шевченко на пост главы НБУ. За проголосовали 332 народных депутата.

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Юрий Тарасовский

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