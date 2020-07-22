НБУ продолжит усиление банковского надзора и регулирования - Шевченко
Национальный банк Украины продолжит усиление банковского надзора и регулирования. Об этом заявил глава НБУ Кирилл Шевченко на встрече с вице-президентом Всемирного банка по делам региона Европы и Центральной Азии Анной Бьерде.
"Сегодня мне было приятно пообщаться с новым главой НБУ Кириллом Шевченком. Также приятно было услышать, что он хочет сохранить независимость НБУ и рациональную с технической точки зрения политику, в частности, продолжить усиливать банковский надзор и регулирование", - говорится в заявлении Бьерде.
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По ее словам, до этого политика украинского центробанка соответствовала интересам Украины и важно продолжить этот курс.
"Это будет критически важным для Украины в успешном преодолении экономических последствий, к которым привела глобальная пандемия, а также в создании оснований для дальнейшего возобновления. Мы с оптимизмом настроены на тесное сотрудничество с новым главой НБУ", - подчеркнула Бьерде.
- 16 июля Верховная Рада поддержала кандидатуру Кирилла Шевченко на пост главы НБУ. За проголосовали 332 народных депутата.
- 20 июля Шевченко во время его представления президентом Украины заявил, что будет продолжать политику снижения учетной ставки. В свою очередь Владимир Зеленский заявил, что НБУ должен работать на долгосрочный экономический рост в условиях стабильной гривни. Подробнее читайте тут.
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