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НБУ продолжит усиление банковского надзора и регулирования - Шевченко

22.07.2020, 09:22
НБУ продолжит усиление банковского надзора и регулирования - Шевченко - Фото
Кирилл Шевченко (Фото: пресс-служба НБУ)

Национальный банк Украины продолжит усиление банковского надзора и регулирования. Об этом заявил глава НБУ Кирилл Шевченко на встрече с вице-президентом Всемирного банка по делам региона Европы и Центральной Азии Анной Бьерде.

"Сегодня мне было приятно пообщаться с новым главой НБУ Кириллом Шевченком. Также приятно было услышать, что он хочет сохранить независимость НБУ и рациональную с технической точки зрения политику, в частности, продолжить усиливать банковский надзор и регулирование", - говорится в заявлении Бьерде.

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По ее словам, до этого политика украинского центробанка соответствовала интересам Украины и важно продолжить этот курс.

"Это будет критически важным для Украины в успешном преодолении экономических последствий, к которым привела глобальная пандемия, а также в создании оснований для дальнейшего возобновления. Мы с оптимизмом настроены на тесное сотрудничество с новым главой НБУ", - подчеркнула Бьерде.

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Юрий Тарасовский
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