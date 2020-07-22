НБУ продолжит усиление банковского надзора и регулирования - Шевченко

Национальный банк Украины продолжит усиление банковского надзора и регулирования. Об этом заявил глава НБУ Кирилл Шевченко на встрече с вице-президентом Всемирного банка по делам региона Европы и Центральной Азии Анной Бьерде.

"Сегодня мне было приятно пообщаться с новым главой НБУ Кириллом Шевченком. Также приятно было услышать, что он хочет сохранить независимость НБУ и рациональную с технической точки зрения политику, в частности, продолжить усиливать банковский надзор и регулирование", - говорится в заявлении Бьерде.

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По ее словам, до этого политика украинского центробанка соответствовала интересам Украины и важно продолжить этот курс.

"Это будет критически важным для Украины в успешном преодолении экономических последствий, к которым привела глобальная пандемия, а также в создании оснований для дальнейшего возобновления. Мы с оптимизмом настроены на тесное сотрудничество с новым главой НБУ", - подчеркнула Бьерде.

16 июля Верховная Рада поддержала кандидатуру Кирилла Шевченко на пост главы НБУ. За проголосовали 332 народных депутата.

20 июля Шевченко во время его представления президентом Украины заявил, что будет продолжать политику снижения учетной ставки. В свою очередь Владимир Зеленский заявил, что НБУ должен работать на долгосрочный экономический рост в условиях стабильной гривни. Подробнее читайте тут.

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Юрий Тарасовский

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