Шанс 1 к 292 млн. В США сорвали самый крупный в истории лотерейный джекпот

Американская лотерея Powerball объявила, что в одном из приобретенных билетов совпали все цифры и обладатель счастливого билета сорвал самый большой джекпот в истории – $2,04 млрд. Об этом пишет ВВС.

По данным Powerball, шансы на выигрыш джекпота составляли 1 к 292,2 миллиона. Кто купил выигрышный лотерейный билет, пока не сообщают. Известно лишь, что его приобрели в Калифорнии недалеко от Лос-Анжелеса.

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Билеты Powerball стоят $2 и у победителя есть возможность выбрать либо одноразовый (несколько меньший) платеж, который составит в данном случае $997,6 млн, либо получение полной суммы в виде аннуитета (ежегодной выплаты), которая перечисляется в течение 29 лет.

Предыдущий мировой рекорд по размеру джекпота был установлен в 2016 году, когда $1,59 млрд разделили между тремя игроками Powerball.

Джекпот можно выиграть, когда в билете совпадают все шесть основных номеров. Если таких билетов окажется несколько, то сумму делят между их владельцами поровну.

Последний раз джекпот выиграли 3 августа, когда победитель выбрал единовременную выплату в размере $206,9 млн.

Наибольшие призовые лотерейные выплаты в мире приходятся именно на Соединенные Штаты, хотя испанская Рождественская лотерея Sorteo Extraordinario de Navidad считается крупнейшей в мире лотерейной игрой с самым общим призовым фондом. В 2012 году первый приз составил 720 млн евро (по обменному курсу того времени – $941,8 млн).

В истории общеевропейской лотереи Euromillions самый большой выигрыш пришелся на 19 июля 2022 года и составил более $232 млн.

21 января 2021 года в США разыгран джекпот лотереи Powerball в $731 млн. Счастливчик за выигрышем не пришел.

27 февраля 2021 года при шансе 1 к 139 млн швейцарец выиграл в лотерею 210 млн евро.

9 марта 2021 года в Украине сорван рекордный лотерейный джекпот.

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Роман Бриль

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