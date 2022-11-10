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Шанс 1 к 292 млн. В США сорвали самый крупный в истории лотерейный джекпот

Цей матеріал також доступний українською
10.11.2022, 12:38
Шанс 1 к 292 млн. В США сорвали самый крупный в истории лотерейный джекпот - Фото
Фото: EPA

Американская лотерея Powerball объявила, что в одном из приобретенных билетов совпали все цифры и обладатель счастливого билета сорвал самый большой джекпот в истории – $2,04 млрд. Об этом пишет ВВС.  

По данным Powerball, шансы на выигрыш джекпота составляли 1 к 292,2 миллиона. Кто купил выигрышный лотерейный билет, пока не сообщают. Известно лишь, что его приобрели в Калифорнии недалеко от Лос-Анжелеса. 

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Билеты Powerball стоят $2 и у победителя есть возможность выбрать либо одноразовый (несколько меньший) платеж, который составит в данном случае $997,6 млн, либо получение полной суммы в виде аннуитета (ежегодной выплаты), которая перечисляется в течение 29 лет. 

Предыдущий мировой рекорд по размеру джекпота был установлен в 2016 году, когда $1,59 млрд разделили между тремя игроками Powerball. 

Джекпот можно выиграть, когда в билете совпадают все шесть основных номеров. Если таких билетов окажется несколько, то сумму делят между их владельцами поровну. 

Последний раз джекпот выиграли 3 августа, когда победитель выбрал единовременную выплату в размере $206,9 млн. 

Наибольшие призовые лотерейные выплаты в мире приходятся именно на Соединенные Штаты, хотя испанская Рождественская лотерея Sorteo Extraordinario de Navidad считается крупнейшей в мире лотерейной игрой с самым общим призовым фондом. В 2012 году первый приз составил 720 млн евро (по обменному курсу того времени – $941,8 млн). 

В истории общеевропейской лотереи Euromillions самый большой выигрыш пришелся на 19 июля 2022 года и составил более $232 млн. 

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Роман Бриль
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лотерея джекпот Euromillions Powerball
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