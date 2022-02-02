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Шмыгаль заявил, что экономика Украины начала восстанавливаться после коронакризиса

Цей матеріал також доступний українською
02.02.2022, 11:03
Шмыгаль заявил, что экономика Украины начала восстанавливаться после коронакризиса - Фото
Фото: kmu.gov.ua

Экономика Украины начала восстанавливаться после коронакризиса, об этом свидетельствует более 3% роста ВВП в 2021 году и рекордный ВВП более чем в $195 млрд, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе ежегодной встречи компаний – членов Американской торговой палаты в Украине.

"Имеем абсолютное перевыполнение бюджета за прошлый год, при этом нагрузка на бизнес в процентном соотношении падает из года в год. Есть рост реальных доходов населения на 6%", — отметил глава правительства и добавил, что средняя заработная плата в Украине в декабре 2021 года достигла около $600.

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Премьер отметил также взлет IТ-сектора.

"Прирост до $5 млрд в 2020 году и $7 млрд в 2021 году. Сегодня украинский IТ-сервис становится одним из главных игроков на IТ-карте Европы", — сказал он.

Строительная отрасль, по его словам, выросла почти на 6%. Также глава правительства отметил рекордные показатели экспорта – $68 млрд (рост почти на 40%).

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Наталия Софиенко
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