Швейцария присоединилась к 12-му пакету санкций Евросоюза против России

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Швейцария расширила санкционные списки против России, приведя их в соответствие с принятым 18 декабря 12-ым пакетом санкций Евросоюза. Об этом сообщается на портале швейцарского правительства.

Санкции введены в отношении 61 физического и 86 юридических лиц из России.

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В число тех, кто попал под санкции, в основном входят российские компании, работающие в оборонном секторе.

Двенадцатый пакет санкций ЕС также предусматривает поэтапный запрет на импорт алмазов из России.

Импорт алмазов российского происхождения в Швейцарию резко сократился с начала военной агрессии России против Украины. На данном этапе прямого импорта природных или синтетических алмазов из России в Швейцарию больше нет, заявляют в швейцарском правительстве.

Швейцария традиционно дублирует санкции Евросоюза против России.

Швейцария присоединилась к реестру ущерба от военных действий России в Украине.

Швейцария заморозила $8,8 млрд активов частных лиц и компаний России.

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