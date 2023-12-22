Швейцария присоединилась к 12-му пакету санкций Евросоюза против России
Швейцария расширила санкционные списки против России, приведя их в соответствие с принятым 18 декабря 12-ым пакетом санкций Евросоюза. Об этом сообщается на портале швейцарского правительства.
Санкции введены в отношении 61 физического и 86 юридических лиц из России.
В число тех, кто попал под санкции, в основном входят российские компании, работающие в оборонном секторе.
Двенадцатый пакет санкций ЕС также предусматривает поэтапный запрет на импорт алмазов из России.
Импорт алмазов российского происхождения в Швейцарию резко сократился с начала военной агрессии России против Украины. На данном этапе прямого импорта природных или синтетических алмазов из России в Швейцарию больше нет, заявляют в швейцарском правительстве.
Швейцария традиционно дублирует санкции Евросоюза против России.
- Швейцария присоединилась к реестру ущерба от военных действий России в Украине.
- Швейцария заморозила $8,8 млрд активов частных лиц и компаний России.