Швейцарія приєдналася до 12-го пакету санкцій Євросоюзу проти Росії

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Швейцарія розширила санкційні списки проти Росії, привівши їх у відповідність до ухваленого 18 грудня 12-го пакету санкцій Євросоюзу. Про це повідомляється на порталі швейцарського уряду.

Під санкції потрапили 61 фізична та 86 юридичних осіб із Росії.

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До тих, що потрапили під санкції, в основному входять російські компанії, що працюють в оборонному секторі.

Дванадцятий пакет санкцій ЄС також передбачає поетапну заборону імпорту алмазів із Росії.

Імпорт алмазів російського походження до Швейцарії різко скоротився з початку військової агресії Росії проти України. На даному етапі прямого імпорту природних чи синтетичних алмазів із Росії до Швейцарії більше немає, заявляють у швейцарському уряді.

Швейцарія традиційно дублює санкції Євросоюзу проти Росії.

Швейцарія приєдналася до реєстру збитків від воєнних дій Росії в Україні.

Швейцарія заморозила $8,8 млрд активів приватних осіб та компаній Росії.

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