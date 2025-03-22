Сигареты подорожают на 40 грн: Зеленский подписал закон о повышении акцизов
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №11090 о повышении с 2025 года акцизного налога на табачные изделия. Об этом сообщил заместитель председателя парламентского комитета по налогам и финансам Ярослав Железняк .
"Еще не опубликовали, но уже имею подтверждение факта от двух источников "из международных финансовых институций" и правительства", – отметил нардеп.
Он напомнил, что закон подписан с задержкой более трех месяцев после его принятия Верховной Радой. Поэтому, как отмечает нардеп, бюджет уже потерял более 2 млрд грн недополученных доходов с начала года.
Кроме того, в документе содержались переходные положения, предусматривавшие вступление в силу с 1 января 2025 года. Из-за поздней подписи возникают вопросы его внедрения и расчетов для бизнеса.
Согласно его расчетам, после вступления в силу акциза стоимость пачки сигарет вырастет примерно на 40 грн.
Повышение акцизных налогов на табачные изделия – обязательное условие успешного завершения седьмого пересмотра кредитной программы МВФ, что уже согласовано на уровне персонала.
- Принятый в декабре закон предусматривает постепенное — в течение четырех лет повышение ставок акцизного налога на сигареты до достижения минимального уровня, установленного Директивой 2011/64/ЕС с учетом евроинтеграционных обязательств Украины. Чтобы избежать влияния инфляции на повышение ставок, ставки акциза для табачных изделий будут определяться в евро.