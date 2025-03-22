Сигареты подорожают на 40 грн: Зеленский подписал закон о повышении акцизов

Цены на пачку сигарет теперь вырастут примерно на 40 грн

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №11090 о повышении с 2025 года акцизного налога на табачные изделия. Об этом сообщил заместитель председателя парламентского комитета по налогам и финансам Ярослав Железняк .

"Еще не опубликовали, но уже имею подтверждение факта от двух источников "из международных финансовых институций" и правительства", – отметил нардеп.

Он напомнил, что закон подписан с задержкой более трех месяцев после его принятия Верховной Радой. Поэтому, как отмечает нардеп, бюджет уже потерял более 2 млрд грн недополученных доходов с начала года.

Кроме того, в документе содержались переходные положения, предусматривавшие вступление в силу с 1 января 2025 года. Из-за поздней подписи возникают вопросы его внедрения и расчетов для бизнеса.

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Согласно его расчетам, после вступления в силу акциза стоимость пачки сигарет вырастет примерно на 40 грн.

Повышение акцизных налогов на табачные изделия – обязательное условие успешного завершения седьмого пересмотра кредитной программы МВФ, что уже согласовано на уровне персонала.