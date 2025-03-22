Сигарети подорожчають на 40 грн: Зеленський підписав закон про підвищення акцизів

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Президент України Володимир Зеленський підписав закон №11090 про підвищення з 2025 року акцизного податку на тютюнові вироби. Про це повідомив заступник голови парламентського комітету з податків та фінансів Ярослав Железняк.

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"Ще не опублікували, але вже маю підтвердження факту від двох джерел "з міжнародних фінансових інституцій" та уряду", – зазначив нардеп.

Він нагадав, що закон підписано із затримкою у понад три місяці після його ухвалення Верховною Радою. Через це, як зазначає нардеп, бюджет уже втратив понад 2 млрд грн недоотриманих доходів з початку року.

Крім того, в документі містилися перехідні положення, які передбачали набуття чинності з 1 січня 2025 року. Через пізній підпис виникають питання щодо його впровадження та розрахунків для бізнесу.

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Згідно з його розрахунками, після набуття чинності акцизу вартість пачки сигарет зросте приблизно на 40 грн.

Підвищення акцизних податків на тютюнові вироби – обов'язкова умова для успішного завершення сьомого перегляду кредитної програми МВФ, що уже погоджено на рівні персоналу.