Смена правил и ослабление роли центробанков. Мировой экономике предсказали "революцию"

Мировую экономику в скором будущем ожидает резкая смена основных правил и инструментов государственного регулирования, которую можно сравнить с революцией, считают опрошенные Bloomberg аналитики.

Они предсказывают ослабление роли центробанков, которую они играли на протяжении десятилетий, с одновременным усилением национальных правительств.

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Издание отмечает, что центробанки обычно имеют возможность поднять ставки на местном долговом рынке, повысить норму обязательного резервирования коммерческих банков и тем самым сократить общее количество денег в экономике (денежную массу) и остановить рост цен. Однако в нынешних условиях регуляторы сами заинтересованы в поддержке экономики и предпринимают меры по ее стимулированию.

Даже в ситуации, когда процентные ставки близки к нулю или находятся на отрицательном уровне, центробанки скупают у коммерческих банков государственные и корпоративные облигации, тем самым снижая их доходность. Таким образом, действия ЦБ по всему миру во время самого масштабного кризиса последних лет во многом дублируют поведение правительств.

По словам старшего советника британского инвестбанка HSBC Стивена Кинга, центробанки вынуждены признать утрату значительной части собственной власти. В нынешней ситуации активное стимулирование спроса необходимо, отмечает финансист. Однако в будущем такой подход может обернуться недостаточно быстрым восстановлением из-за прекращения нынешних программ помощи.

Базовый прогноз Bloomberg Economics предусматривает сокращение на 4,5% мировой экономики в 2020 году, за которым последует рост на 4,8% в 2021 году, в результате чего объемы производства вернутся на докризисный уровень.

"Этот базовый прогноз предполагает, что рост числа случаев заболевания в Европе и США замедлится, что США предоставят дополнительные бюджетные стимулы в І квартале 2021 года и что вакцина будет широко распространена к середине 2021 года", – пишет Bloomberg.

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Наталия Софиенко

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