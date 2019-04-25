"Сомнительные" долги за газ не повлияют на субсидию

Незаконные доначисления в платежках потребителей дополнительных объемов природного газа не будут приниматься во внимание управлениями социальной защиты населения при переназначении в мае субсидий на новый год. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

Министерство, учитывая позицию НКРЭКУ о неправомерности действий операторов газораспределительных сетей, инициировало изменения в постановление Кабмина №848. Они предусматривают право получателей субсидии на автоматическое переназначение помощи на новый период при наличии "сомнительного" долга за газ.

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В Минсоцполитики отмечают, что получатели субсидий жалуются на платежки со значительными долгами. Природа этих долгов для них непонятна, поскольку за потребленный их домохозяйством газ, они рассчитываются вовремя. Поэтому по предложению Минсоцполитики правительство приняло решение не учитывать эти "сомнительные" долги.

В мае, по требованию постановления №848, все поставщики природного газа будут обязаны предоставить в местные управления соцзащиты информацию о наличии просроченной задолженности без указания начислений за так называемые коэффициенты. На основе этой информации и будут переназначаться субсидии.

Те семьи, которые рассчитываются за газ вовремя и в полном объеме, получат право на наличную субсидию. Граждане, имеющие долги за потребленный газ, будут переведены на безналичную форму монетизации. Долги сомнительного происхождении ни в первом, ни во втором случае, не будут влиять на процесс переназначения субсидий.

Напомним, что ежегодно в мае происходит процесс переназначения субсидий на новый год. В этом году автоматическое переназначение субсидий коснется трех миллионов домохозяйств.

Ранее сообщалось, что четверть получателей субсидий наличными не оплатили коммуналку, а сотни миллионов субсидий остались в Ощадбанке. За ними не пришли.