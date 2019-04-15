Сотни миллионов субсидий остались в Ощадбанке. За ними не пришли

По итогам выплат мартовских субсидий, около 13% средств, перечисленных через систему переводов Ощадбанка Швидка копійка, не были выплачены. Об этом написал в Facebook заместитель начальника департамента энергоэффективности компании Нафтогаз Алексей Хобатюк.

"Часть субсидиантов получает субсидию (те кто не получает пенсию и другие соцвыплаты через банки или Укрпочту) через систему переводов Ощадбанка Швидка копійка. Так вот, по завершению мартовских выплат субсидий около 13% средств, которые были перечислены через эту систему не были выплачены. А это пару сотен миллионов гривень. За ними даже не обратились", - написал Хобатюк.

Реклама

Он отметил, что причин может быть много. "Но это еще один способ верифицировать получателей субсидии", - подчеркнул Хобатюк.

Ранее сообщалось, что субсидии в мае автоматически переназначат трем миллионам семей

Напомним, в марте правительство направило на субсидии 5,7 млрд грн.

В правительстве пообещали внести изменения в систему монетизации субсидий. Если получатель монетизированной субсидии просрочит оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ), в следующем году она будет назначаться субсидианту в безналичной форме.