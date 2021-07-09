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Совет МВФ одобрил распределение $650 млрд между странам-членами. Сколько получит Украина

09.07.2021, 11:52
Совет МВФ одобрил распределение $650 млрд между странам-членами. Сколько получит Украина - Фото
Кристалина Георгиева (Фото - EPA)

Совет исполнительных директоров Международного валютного фонда одобрил предложение директора-распорядителя Фонда Кристалины Георгиевой распределить $650 млрд между странами-членами. Об этом сообщается на сайте МВФ.   

"Исполнительный совет МВФ согласился с моим предложением о новом общем распределении SDR, эквивалентном $650 млрд – крупнейшем распределении в истории МВФ – для удовлетворения долгосрочных глобальных потребностей в резервах во время самого серьезного кризиса со времен Великой депрессии", - написала Георгиева. 

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Она добавила, что окончательное решение о распределении средств будет принято до конца августа. 

Директор-распорядитель напомнила, что в 2009 году распределение SDR в значительной степени способствовало восстановлению после мирового финансового кризиса, и, по ее словам, новое распределение принесет аналогичную выгоду и сейчас. 

"Распределение SDR поможет каждой стране-члену МВФ – особенно уязвимым странам – и усилит их реакцию на кризис COVID-19", – сообщила Георгиева. 

Распределение средств будет происходить пропорционально квотам стран в МВФ. 

Украина является членом МВФ с 1992 года. Квота Украины в Фонде – 2,011 млрд SDR, или $2,89 млрд по текущему курсу. 

По словам Владислава Рашкована, заместителя исполнительного директора от Украины в МВФ, Украина получит при распределении средств Фонда $2,7 млрд.  

"В целом это очень позитивный шаг со стороны МВФ, в том числе и для Украины, который поможет правительству спокойно управлять публичными финансами", – написал Рашкован на своей Faсebook странице. 

В соответствии со Статьями соглашения МВФ, директор-распорядитель может внести предложение об общем распределении СДР, если он убежден, что это распределение поможет удовлетворить долгосрочную глобальную потребность в резервах и избежать стагнации и дефляции. После того, как предложение директора-распорядителя одобрено исполнительным советом, оно передается совету управляющих. Их решение об утверждении распределения СДР требует поддержки членов, представляющих 85% от общего числа голосов членов, которые являются участниками СДР. Распределение СДР между членами МВФ пропорционально долям квот МВФ. 

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Роман Брыль
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