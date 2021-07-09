Совет МВФ одобрил распределение $650 млрд между странам-членами. Сколько получит Украина

Совет исполнительных директоров Международного валютного фонда одобрил предложение директора-распорядителя Фонда Кристалины Георгиевой распределить $650 млрд между странами-членами. Об этом сообщается на сайте МВФ.

"Исполнительный совет МВФ согласился с моим предложением о новом общем распределении SDR, эквивалентном $650 млрд – крупнейшем распределении в истории МВФ – для удовлетворения долгосрочных глобальных потребностей в резервах во время самого серьезного кризиса со времен Великой депрессии", - написала Георгиева. Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес новости

Она добавила, что окончательное решение о распределении средств будет принято до конца августа.

Директор-распорядитель напомнила, что в 2009 году распределение SDR в значительной степени способствовало восстановлению после мирового финансового кризиса, и, по ее словам, новое распределение принесет аналогичную выгоду и сейчас.

"Распределение SDR поможет каждой стране-члену МВФ – особенно уязвимым странам – и усилит их реакцию на кризис COVID-19", – сообщила Георгиева.

Распределение средств будет происходить пропорционально квотам стран в МВФ.

Украина является членом МВФ с 1992 года. Квота Украины в Фонде – 2,011 млрд SDR, или $2,89 млрд по текущему курсу. По словам Владислава Рашкована, заместителя исполнительного директора от Украины в МВФ, Украина получит при распределении средств Фонда $2,7 млрд. "В целом это очень позитивный шаг со стороны МВФ, в том числе и для Украины, который поможет правительству спокойно управлять публичными финансами", – написал Рашкован на своей Faсebook странице.

В соответствии со Статьями соглашения МВФ, директор-распорядитель может внести предложение об общем распределении СДР, если он убежден, что это распределение поможет удовлетворить долгосрочную глобальную потребность в резервах и избежать стагнации и дефляции. После того, как предложение директора-распорядителя одобрено исполнительным советом, оно передается совету управляющих. Их решение об утверждении распределения СДР требует поддержки членов, представляющих 85% от общего числа голосов членов, которые являются участниками СДР. Распределение СДР между членами МВФ пропорционально долям квот МВФ.

Украина участвует в 18-месячной программе МВФ stand-by, в рамках которой для страны зарезервировано $5 млрд. В июне 2020 года Украина получила $2,1 млрд в рамках программы. Очередной транш в Офисе президента ожидали получить до сентября. Ранее Минфин назвал три главных требования фонда, а МВФ ожидает большего прогресса в имплементации реформ для предоставления транша.

Роман Брыль

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