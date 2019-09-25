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Совет НБУ обсудил новую программу с миссией МВФ

Совет НБУ обсудил новую программу с миссией МВФ
25.09.2019, 11:44

Члены Совета Нацбанка встретились с миссией МВФ и обсудили новую программу сотрудничества

Члены совета Национального банка обсудили с миссией Международного валютного фонда состояние денежно-кредитного рынка и банковской системы, а также совершенствование монетарной политики. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Встреча состоялась 24 сентября.

Председатель совета НБУ Богдан Данилишин проинформировал присутствующих, что недавно Верховная Рада приняла основные принципы денежно-кредитной политики на 2020 год и среднесрочную перспективу.

"Согласно им цели денежно-кредитной (монетарной) политики остаются неизменными, а Нацбанк может использовать все законодательно определенные средства денежно-кредитной политики", – говорится в сообщении.

В НБУ отметили, что при снижении инфляционного давления и улучшения ожиданий НБУ будет смягчать монетарную политику, способствуя экономическому росту.

"Учетная ставка в реальном выражении будет постепенно снижаться в последующие годы до нейтрального уровня. Также учитывая улучшение инфляционных ожиданий, будут снижаться и номинальные процентные ставки банков", - добавил регулятор.

В свою очередь, представители МВФ сообщили членам совета НБУ о разработке новой программы финансовой помощи и выразили намерение продолжить диалог в этом направлении.

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