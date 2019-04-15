S&P подтвердило рейтинги Украины

Рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Украины на уровне В-, говорится в сообщении международного рейтингового агентства.

Краткосрочный рейтинг Украины агентство подтвердило на уровне В. Рейтинг страны по национальной шкале - uaBBB. Прогноз по рейтингам стабильный.

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Стабильный прогноз указывает, что агентство ожидает выполнения Украиной соглашения с МВФ в рамках программы stand by на $3,9 млрд, но при этом допускает некоторые задержки.

Суверенные рейтинги могут оказаться под давлением в случае возникновения проблем со льготным финансированием или доступом к рынкам капитала в следующем году, что поставит под вопрос способность украинского правительства выполнять свои внешние обязательства до конца 2019 года и в 2020 году, отмечает S&P.

По мнению агентства, проигрыш Украиной судебного спора с Россией по делу о "еврооблигациях Януковича" на $3 млрд может создать технические ограничения для способности Украины погашать свой коммерческий долг перед другими кредиторами, что может оказать давление на рейтинги.

"Позитивное рейтинговое действие возможно, если Украина продемонстрирует более значительный, чем ожидается, экономический рост на фоне улучшения бюджетных и внешнеэкономических показателей, а также, если мы придем к выводу, что ситуация в неподконтрольном правительству регионе - на востоке страны - стабилизировалась и дальнейшая эскалация напряженности маловероятна", – сообщает S&P.

Ранее Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины на уровне B- со стабильным прогнозом.