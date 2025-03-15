США избежали шатдауна: голосование в Сенате привело к расколу демократов

Республиканская партия смогла провести через Конгресс разработанную без демократов бюджетную резолюцию на полгода

Чак Шумер (Фото: EPA / WILL OLIVER)

Сенат США в пятницу, 14 марта, принял разработанный республиканцами закон о финансировании правительства, который помог избежать остановки работы правительства (так называемого шатдауна), пишет The Hill.

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У демократов была возможность заблокировать этот законопроект, но они этого не сделали.

Республиканская партия имеет 53 места в Сенате, а для преодоления филибастера (затягивания дебатов с целью блокирования голосования) требовалось не менее 60 голосов.

Таким образом, республиканцам нужны были голоса демократов, чтобы вынести законопроект на финальное голосование.

Лидер демократического меньшинства Чак Шумер после длительных внутрипартийных дискуссий объявил, что будет голосовать за продвижение законопроекта, несмотря на то, что считает его "очень плохим". Шумер объяснил, что последствия потенциальной остановки работы правительства были бы "гораздо, гораздо хуже", чем принятие несовершенного законопроекта.

Он также отметил, что предложение о принятии "чистого" 30-дневного законопроекта о финансировании (на котором настаивала Демократическая партия) не получило никакой поддержки от республиканцев.

Решение лидера демократического меньшинства вызвало гнев среди прогрессивных демократов, таких как Александрия Окасио-Кортес, которая обвинила его в измене партийным принципам.

Во время голосования за продвижение законопроекта девять членов демократического кокуса поддержали позицию Шумера и проголосовали "за". Это позволило республиканцам преодолеть филибастер и успешно провести окончательное голосование (54-46).

Законопроект поддержали все республиканцы, кроме Рэнда Пола, а также демократки Джин Шахин, которая уходит в отставку в конце своего текущего срока, и независимого сенатора Ангуса Кинга, входящего в демократический кокус.

Принятие закона позволяет республиканцам сосредоточиться на воплощении повестки дня Трампа, включая финансирование безопасности границы и продолжение действия Закона о налоговых сокращениях и рабочих местах.