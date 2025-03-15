США уникли шатдауну: голосування в Сенаті призвело до розколу демократів

Республіканська партія змогла провести через Конгрес розроблену без демократів бюджетну резолюцію на пів року

Чак Шумер (Фото: EPA / WILL OLIVER)

Сенат США у п'ятницю, 14 березня, ухвалив розроблений республіканцями закон про фінансування уряду, який допоміг уникнути зупинки роботи уряду (так званого шатдауну), пише The Hill.

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У демократів була можливість заблокувати цей законопроєкт, але вони цього не зробили.

Республіканська партія має 53 місця в Сенаті, а для подолання філібастера (затягування дебатів з метою блокування голосування) потрібно було щонайменше 60 голосів.

Таким чином, республіканцям потрібні були голоси демократів, щоб винести законопроєкт на фінальне голосування.

Лідер демократичної меншості Чак Шумер після тривалих внутрішньопартійних дискусій оголосив, що голосуватиме за просування законопроєкту, попри те, що вважає його "дуже поганим". Шумер пояснив, що наслідки потенційної зупинки роботи уряду були б "набагато, набагато гірші", ніж ухвалення недосконалого законопроєкту.

Він також зазначив, що пропозиція ухвалити "чистий" 30-денний законопроєкт про фінансування (на якому наполягала Демократична партія) не отримала жодної підтримки від республіканців.

Рішення лідера демократичної меншості викликало гнів серед прогресивних демократів, таких як Александрія Окасіо-Кортес, яка звинуватила його у зраді партійних принципів.

Під час голосування за просування законопроєкту дев'ять членів демократичного кокусу підтримали позицію Шумера і проголосували "за". Це дозволило республіканцям подолати філібастер і успішно провести остаточне голосування (54-46).

Законопроєкт підтримали всі республіканці, крім Ренда Пола, а також демократки Джин Шахін, яка йде у відставку наприкінці свого поточного терміну, та незалежного сенатора Ангуса Кінга, який входить до демократичного кокусу.

Ухвалення закону дозволяє республіканцям зосередитися на втіленні порядку денного Трампа, включно з фінансуванням безпеки кордону та продовженням дії Закону про податкові скорочення та робочі місця.