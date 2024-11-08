США выделили Украине $1,3 млрд на компенсацию расходов госбюджета
Украина в ближайшие дни получит грант от США в размере $1,35 млрд на компенсацию расходов госбюджета, не связанных со сферой безопасности и обороны. Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов после подписания грантового соглашения со Всемирным банком в рамках проекта "Поддержка государственных расходов по обеспечению устойчивого государственного управления в Украине" (PEACE in Ukraine).
Также пакет поддержки включает 10,8 млн евро средств из Целевого фонда многих доноров по софинансированию Программы Второго займа на политику развития в сфере экономического восстановления для Украины.
"Привлеченные средства станут весомым вкладом в обеспечение первоочередных социальных расходов госбюджета Украины", — прокомментировал министр финансов Сергей Марченко.
С начала полномасштабного вторжения благодаря проекту PEACE in Ukraine Минфин привлек уже почти $28 млрд и более 1,4 млрд евро бюджетной поддержки.
В рамках сотрудничества со Всемирным банком все выплаты производятся на основании ежемесячных отчетов, отдельно по каждой категории работников и получателей социальной государственной помощи.
- 8 ноября 2024 года Всемирный банк выделил Украине $750 млн на реформы для вступления в ЕС.